Kotkamills hat Verpackungsexperten in Board berufen

Die finnische Kotkamills Oy hat Niilo Pöyhönen mit Wirkung zum 1. August auf einer neugeschaffenen Position in das bislang vierköpfige Board of Directors berufen. Pöyhönen war für verschiedene Unternehmen in der Karton- und Verpackungsbranche tätig, unter anderem als Senior Vice President Corrugated Packaging für Stora Enso und zuletzt bis Juli als Vice President Packaging für die finnische Pyroll Oy. Damit soll er die Verpackungskompetenz im Kotkamills-Board verbessern. Das zuvor in den Bereichen Tränkrohpapiere, Phenolfilme, Magazinpapiere und Nadelschnittholz tätige Unter-nehmen war mit dem im Mitte 2016 abgeschlossenen Umbau der Magazinpapiermaschine neu in das Geschäft mit Verpackungskarton eingestiegen.



Dem Board of Directors von Kotkamills gehören bislang Hannu Puhakka als Vorsitzender, Eero Niiva, Johan Grön und Karl-Johan Lindborg an. Pu-hakka und Niiva vertreten das Private Equity-Unternehmen MB Rahastot Oy (MB Funds), das Kotkamills im zweiten Quartal 2015 übernommen hatte.