Jeld-Wen: Umsatz war im zweiten Quartal rückläufig

Der US-amerikanische Fenster- und Türenkonzern Jeld-Wen hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang um 1,6 % auf 948,7 Mio US$ ausgewiesen. Die positive Entwicklung des ersten Quartals, das mit einem Plus von 6,4 % abgeschlossen wurde, hat sich somit nicht fortgesetzt. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen weiterhin fest.



In der Region „North America“ ist der Umsatz um 2,8 % auf 551,7 Mio US$ zurückgegangen. Das bereinigte EBITDA hat sich allerdings mit 79,8 Mio US$ erneut um 5,3 % verbessert. In der Region „Europe“ wurde mit 258,9 Mio US$ ein Umsatzrückgang in Höhe von -3% verzeichnet. Beim bereinigten EBITDA wurde aber auch hier ein Anstieg um 8,1 % auf 37,1 Mio US$ erreicht. Die Region „Australasia“ hat demgegenüber einen Zuwachs um 6 % auf 138,2 Mio US$ erwirtschaftet. Den Hauptanteil an diesem Wachstum hatte die Anfang September 2016 erfolgte Übernahme des australischen Spezialfensterherstellers Breezway. Das bereinigte EBITDA konnte deutlich um 21,7 % auf 17,3 Mio US$ gesteigert werden.



Auch auf Konzernebene konnte Jeld-Wen sein bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal erneut um 11,2 % auf 125,3 Mio US$ verbessern. Das operative Ergebnis hat sich sogar um 21,4 % auf 83,7 Mio US$ erhöht und das Vorsteuerergebnis aus den fortgeführten Aktivitäten lag mit 63,4 Mio US$ 23,6 % über dem Vorjahresquartal. Beim Nettoergebnis muss allerdings ein Rückgang um 30,1 % auf 46,8 Mio US$ aufgrund eines Steuereffektes hingenommen werden.