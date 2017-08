IG Metall wegen Blockade bei Klenk in Baruth verurteilt

In dem Verfahren der Klenk Holz AG gegen den Bundesverband der IG Metall hat das Arbeitsgericht Potsdam in seinem Urteil vom 4. August die Betriebsblockaden am Klenk-Werk in Baruth/Brandenburg vom Juni 2016 für rechtswidrig erklärt.



Die Gewerkschaft, vertreten durch Vorstand Jörg Hoffmann, wurde in dem erstinstanzlichen Urteil dazu verurteilt, Zitat: „...die Zufahrt des Betriebes der Klägerin durch Streikmaßnahmen der Arbeitnehmer des Betriebs und/oder betriebsfremder Personen, zur Verhinderung des Zutritts und Ausgangs von Lieferanten, Kunden, Besuchern und sonstigen zutrittswilligen Personen zu blockieren oder blockieren zu lassen oder hierzu aufzurufen, insbesondere indem Streikende oder Streikposten sperrige Gegenstände in oder vor den Eingängen oder Einfahrten abstellen und/oder Lkw an der Ein- oder Ausfahrt hindern, indem sie sich alleine oder mit weiteren Personen vor diesen Fahrzeugen positionieren.“



Das Gericht setzte bei jeder Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in Höhe 250.000 €, ersatzweise Haft von bis zu sechs Monaten fest, das am IG Metall-Vorsitzenden zu vollziehen ist. Der Streitwert des Verfahrens wurde mit 500.000 € festgesetzt. Die Kosten des Rechtsstreits hat die IG Metall zu tragen.