Huntsman schließt Zentrale und sechs Werke in Texas

Nach den durch den Tropensturm Harvey verursachten starken Regenfällen und Überflutungen hat der US-amerikanische Chemiekonzern Huntsman seine Konzernzentrale in The Woodlands/Texas vorübergehend geschlossen sowie sechs Werke in Texas sicherheitshalber stillgelegt. Im einzelnen handelt es sich um die Werke Chocolate Bayou, Conroe, Dayton, Freeport, Houston und Port Neches. Die Produktion wurde in allen Fällen geordnet heruntergefahren.



Die Konzernzentrale soll wieder geöffnet werden, sobald ein gefahrfreier Zugang für die Mitarbeiter gegeben ist. Die Wiederinbe-triebnahme der Werke ist laut Huntsman an die Normalisierung der Witterungsbedingungen sowie den Abschluss der erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen gekoppelt. Die anderen Huntsman-Werke in der Golf-Region, Geismar/Louisiana und Pensacola/Florida, laufen laut einer gestern von Huntsman veröffentlichten Mitteilung planmäßig.