Hexion hat Forest Products Resins-Umsatz gesteigert

Der US-amerikanische Harzhersteller Hexion hat im zweiten Quartal den Umsatz des Geschäftsbereichs „Forest Products Resins“ sowohl gegenüber dem Vorjahreszeitraum als auch im Vergleich mit dem vorangegangenen Quartal gesteigert. Mit 395 Mio US$ konnten die entsprechenden Werte um 17 % bzw. um 5 % übertroffen werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben dazu laut Hexion vor allem ein deutlich höheres Absatzvolumen in Nordamerika sowie eine positive Preisentwicklung beigetragen. Da im zweiten Quartal die Lieferungen in Europa und Lateinamerika zurückgegangen sind, ist der Gesamtabsatz lediglich um 3 % gestiegen. Preiserhöhungen sowie ein günstigerer Produktmix haben mit 15 % zur Umsatzsteigerung beigetragen. Damit konnte die aus Sicht von Hexion ungünstige Wechselkursentwicklung (-1 %) deutlich überkompensiert werden.



Das EBITDA des Geschäftsbereichs ist um 8 % auf 61 Mio US$ gestiegen. Neben der positiven Geschäftsentwicklung in Nordamerika wurde dies von Hexion unter anderem auf eine kosteneffizientere Produktion in den neuen US-amerikanischen Formaldehydwerken zurückgeführt. Diese haben im zweiten Quartal 6 Mio US$ zum Ergebnis beigetragen. In den kommenden Jahren erwartet Hexion einen Ergebnisbeitrag der Werke in Höhe von 30 bis 35 Mio US$ jährlich.



Die durchschnittlichen Rohstoffkosten haben im Vergleich zum ersten Quartal um 5 % nachgegeben. Nach einer über längere Zeit rückläufigen Entwicklung waren diese seit dem vierten Quartal 2016 wieder gestiegen. Kumuliert über das erste Halbjahr liegen die Rohstoffkosten bei Phenol (+21 %) und Methanol (+66 %) noch deutlich über den Werten des Vorjahreszeitraums. Lediglich die Harnstoffkosten haben um 1 % nachgegeben.