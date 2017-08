Herstellerverband Haus & Garten erweitert Vorstand

Im Vorstand des in Köln ansässigen Herstellerverbands Haus & Garten werden künftig neun statt wie bisher sieben Personen vertreten sein. Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung in Dresden wurden Jürgen Hermann und Sascha Schellenberg als zusätzliche Mitglieder in das Verbandsgremium gewählt. Der Verband hat damit nach eigenen Angaben auf die zunehmende Bedeutung von Erweiterungssortimenten bzw. neuen Themenwelten wie Smart Home-Lösungen und auf die steigende Mitgliederzahl reagiert.



Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden jeweils in ihren Ämtern bestätigt. Vorstandsvorsitzender ist somit nach wie vor Dietrich Alberts, Friedrich Beier bleibt weiterhin sein Stellvertreter. Bei den restlichen fünf Vorstandsmitgliedern handelt es sich um Hans-Walter Hustadt, Ulrich Köhler, Uwe Schröder, Peter Stechmann und Claudius Voigt. Der Vorstand wird alle drei Jahre neu gewählt.



Bei dem Herstellerverband Haus und Garten handelt es sich um einen Zusammenschluss von Herstellern von Bau-, Haus- und Gartenprodukten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre Produkte über die Vertriebskanäle Baumarkt, Gartenmarkt und Facheinzelhandel vertreiben. Geschäftsführer des Verbands ist Ralf Rahmede. Zurzeit sind 136 Unternehmen in dem Verband organisiert.