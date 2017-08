Headlam hat Kennzahlen im ersten Halbjahr verbessert

Der britische Bodenbelagshändler Headlam hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 4,0 % auf 341,9 Mio £ gesteigert. Bereinigt um Währungseffekte lag das Umsatzwachstum bei 2,6 %. Laut dem gestern veröffentlichten Halbjahresbericht konnten auch die Ergebniskennzahlen verbessert werden. So hat sich das operative Ergebnis um 11,8 % auf 17,1 Mio £ erhöht. Das Vorsteuerergebnis hat um 11,2 % auf 16,8 Mio £ zugenommen und das Nettoergebnis lag mit 13,7 Mio £ sogar um rund 13 % über dem Vorjahreswert.



Im Geschäftsbereich „UK“ hat Headlam einem Umsatz von 293,5 Mio £ erwirtschaftet, ein Plus von 2,5 %. Währungsbereinigt wurde ein Anstieg von 2,1 % erreicht. Akquisitionen haben 1,3 Mio £ bzw. 0,4 % zum Umsatzwachstum beigetragen. Anfang des Jahres hat Headlam die Übernahme von Mitchell Carpets abgeschlossen und im April wurden die Assets des schottischen Unternehmens McMillian Flooring Distributions übernommen. Damit hat sich die Zahl der Tochterunternehmen innerhalb der Gruppe auf 61 erhöht. Im Geschäftsbereich „Continental Europe“ hat sich der Umsatz um 13,9 % auf 48,3 Mio £ erhöht. Ein Großteil dieses Wachstums geht auf günstige Wechselkurseffekte zwischen britischem Pfund und Euro zurück. Der organische Umsatz lag 3,0 % über dem Vorjahr.



Außer in Großbritannien und Irland ist Headlam auch in Frankreich, den Niederlanden und in der Schweiz mit eigenen Niederlassungen vertreten. Insgesamt betreibt das Unternehmen vier Zentrallager, 18 Distributionszentren und 60 Verkaufsstandorte. In Planung ist derzeit ein weiteres Distributionszentrum in Ipswich, das voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 in Betrieb genommen werden soll.