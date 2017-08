GSO Capital Partners ist bei Norske Skog ausgestiegen

GSO Capital Partners (GSO), eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Blackstone Group, hat seine Aktienanteile an Norske Skog an das norwegische Investmentunternehmen Kistofos veräußert.



Laut einer Mitteilung der Börse in Oslo hat GSO am 14. August insgesamt 23.969.076 Aktien zum Preis von 0,40 nkr an Kistofos verkauft. Damit hält Kistofos insgesamt 35.071.250 Norske Skog-Aktien, was einem Anteil am Aktienkapital von Norske Skog von 12,81 % entspricht. GSO hatte seine Beteiligung an Norske Skog in den Jahren 2015 und 2016 sukzessive ausgebaut und galt zuletzt als größter Einzelaktionär des Konzerns.



Norske Skog befindet sich derzeit immer noch in Gesprächen mit Investoren und Gläubigern über die Möglichkeiten einer Refinanzierung. Ein Ergebnis der Verhandlungen könnte Norske Skog den Aktionären bereits bei der für heute angesetzten außerordentlichen Versammlung präsentieren.



Der Nettoverlust von Norske Skog hat sich im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten auf 546 Mio nkr verdoppelt; im Vorjahresquartal war noch ein Gewinn in Höhe von 229 Mio nkr ausgewiesen worden.