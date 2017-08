Großbrand bei Witholz in Ühlingen-Birkendorf

Gestern Abend ist es in dem Holzhandelsunternehmen und Abbundzentrum von Witholz in Ühlingen-Birkendorf zu einem Großbrand gekommen, durch den nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden ist. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg war der Brand am frühen Abend im Bereich eines Holzlagerplatzes ausgebrochen und hat sich von dort auf mehrere Lagerhallen ausgebreitet. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der Brand durch eine thermische Reaktion in einer Anlage zur Verleimung von Holzteilen ausgebrochen sein.



Witholz verfügt am Stammsitz über eine Betriebsfläche von 2,6 ha, wovon 3.500 m² auf Produktionshallen mit Abbund- und Plattenbearbeitungszentrum sowie das Bürogebäude entfallen, 4.500 m² überdachte Freiflächen dienen als Lager- und Verladeplatz. Für Kunden aus der Schweiz unterhält Witholz ein Verkaufsbüro in Leibstadt.