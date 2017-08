Forstdirektion rechnet mit 500.000-700.000 fm Sturmholz

Nach dem Gewittersturm am 10. August 2017 rechnet die Landforstdirektion Kärnten mittlerweile mit 500.000-700.000 fm Sturmholz. Seit heute liegen aus dem Bezirk Hermagor bereits detaillierte Erhebungen in den betroffenen Beständen und Waldgebieten vor. Die nach der Räumung der Wege möglich gewordene terrestrische Erfassung der Schäden im Bezirk Hermagor zeigt auf 500 ha flächige Schäden und auf 1.000 ha Einzel- und Nesterwürfe. Der Kalamitätsholzanfall auf diesen Flächen im Bezirk Hermagor summiert sich allein auf rund 300.000 fm. Aus dem ebenfalls in Oberkärnten gelegenen Bezirk Spittal an der Drau liegen noch keine abschließenden Erhebungen vor, die Landeforstdirektion geht aber von ähnlichen Schadholzmengen wie in Hermagor aus.



Damit weichen die Angaben der Behörde deutlich von den vergleichsweise einheitlichen Schätzungen von Vermarktungsorganisation des Kärntner Privatwaldes, des Großprivatwaldes, Forstunternehmern und auch der Holzindustrie ab. Diese hatten für die Hauptschadensgebiete oberes Gailtal, Teile des Drautals und des Glitschtals am 14. August noch 300.000 fm genannt. Kurz nach dem Ereignis am 11. August waren sogar nur 100.000 fm geschätzt worden. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der schlechten Witterung mit tief hängenden Wolken noch keine Befliegung möglich.