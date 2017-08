Forbo erlöst rund 91 Mio sfr durch Aktienverkauf

Die Schweizer Forbo Holding hat im Rahmen eines beschleunigten Bookrunning-Verfahrens 63.000 konzerneigene Aktien verkauft und damit einen Bruttoerlös in Höhe von rund 91 Mio sfr (umgerechnet rund 79,6 Mio €) erzielt. Die Transaktion wurde am 7. August angekündigt und am Tag darauf abgeschlossen.



Das Aktienpaket stellt rund 3,5 % des gesamten Aktienkapitals und die Mehrheit der Aktien im Eigenbesitz dar. Der Preis pro Aktie belief sich auf 1,45 sfr. Michael Pieper, Großaktionär bei Forbo und Mitglied des Verwaltungsrates, und This Schneider, exekutiver Verwaltungsratspräsident, hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, die Aktien zu einem Preis von 1,42 sfr zu erwerben, sofern keine andere Zuteilung erfolgt wäre. Letztendlich wurden aber sämtliche Aktien zu dem höheren Preis an andere Investoren in und außerhalb der Schweiz platziert.



Als Grund für den Verkauf wurden steuerrechtliche Gründe angeführt. Credit Suisse agierte im Rahmen der Platzierung als Sole Bookrunner.