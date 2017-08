Evertree hat Innovation Center in Venette eröffnet

Das französische Biochemie-Start-up Evertree hat am 10. Juli in Venette/Oise ein Innovation Center eröffnet. In den Aufbau des Zentrums hat das Unternehmen bislang 1,5 Mio € investiert, auf einer Fläche von 1.000 m² wurden unter anderem ein Proteinchemie-Labor sowie eine Pilotanlage zur Herstellung von Produkten auf Basis nachwachsender Rohstoffe installiert.



In dem neuen Zentrum will das 2016 gegründete Unternehmen unter anderem die Entwicklung von Additiven zum Einsatz bei der Holzwerkstoffproduktion abschließen. Nach Angaben von Evertree können durch deren Verwendung vor allem die Formaldehyd-Emissionen von Holzwerkstoffen reduziert werden. Dazu werden üblicherweise bei der Herstellung eingesetzte formaldehydhaltige Leimharze teilweise durch die Additive ersetzt. Laut Evertree weisen die so produzierten Platten trotz des niedrigeren Leimeinsatzes eine mindestens gleichwertige Querzugfestigkeit und Feuchtebeständigkeit auf.



Die unter dem Markennamen „SynerXiD“ entwickelten pulverförmigen Additive werden in verschiedenen Qualitäten zur Verwendung bei der MDF, Spanplatten- oder OSB-Produktion angeboten. Sie sollen sowohl mit formaldehydhaltigen als auch mit formaldehydfreien Bindemitteln einsetzbar sein. Erste Produktionsversuche im industriellen Maßstab haben laut Evertree bereits bei US-amerikanischen Holzwerkstoffherstellern stattgefunden. Nach Angaben des Unternehmens konnten im Rahmen dieser Testläufe Holzwerkstoffe hergestellt werden, die den Normanforderungen entsprachen bzw. diese übertrafen. Dazu waren laut Evertree weder Anpassungen des Herstellungsprozesses nötig, noch kam es zu Produktionseinbußen.