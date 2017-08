Finale Antidumping- und Ausgleichszölle im November

Das U.S. Department of Commerce (DOC) hat die ursprünglich für 7. September angekündigte Festlegung endgültiger Antidumping- (AD) und Ausgleichszölle (CVD) auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen in die USA auf den 14. November verschoben.



In einem gestern vom DOC veröffentlichten Statement begründete US-Außenminister Wilbur Ross die Terminverschiebung mit der Komplexität der Untersuchungen und den laufenden Diskussionen zwischen den Regierungen der USA und Kanada, um sich doch noch auf eine dauerhafte Lösung für den langjährigen Handelsstreit zu verständigen.



Das DOC hatte am 26. Juni vorläufige Antidumpingzölle auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen in die USA in Höhe von durchschnittlich 6,87 % festgelegt. Bereits am 24. April waren Ausgleichszölle von im Durchschnitt 19,88 % des Warenwertes festgelegt worden. Die kombinierte Zolllast auf kanadisches Nadelschnittholz, das seither in die USA eingeführt wird, liegt damit bei im Durchschnitt 26,75 % des Warenwertes.