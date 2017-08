E/D/E: Handelsvolumen hat sich um 8,8 % erhöht

Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) hat sein Handelsvolumen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um 286,5 Mio € auf rund 3,53 Mrd € ausgeweitet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung um 8,8 %. Neben der Zentralregulierung hat auch das Lagergeschäft zu dieser Entwicklung beigetragen; mit 175,1 Mio € hat sich der Lagerumsatz um 12,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Allerdings haben sich die Zuwachsraten in den letzten Monaten tendenziell reduziert; für das erste Quartal hatte die Verbundgruppe beim Handelsvolumen noch ein Plus von 12,7 % und beim Lagerumsatz einen Anstieg um 15 % ausgewiesen.



In den Kern-Geschäftsbereichen hat das E/D/E seine Vorjahreszahlen durchweg übertroffen. Den stärksten Zuwachs gab es im Geschäftsbereich „Stahl“, in dem der Handelsumsatz um 32,1 % gestiegen ist. Die in diesem Produktsegment erzielten Preissteigerungen und die Beiträge neu hinzugekommener Mitglieder waren hierfür maßgeblich verantwortlich. Der Geschäftsbereich „Haustechnik“ hat mit 14,4 % ebenfalls überdurchschnittlich zugelegt. Nur geringfügige Steigerungen gab es im Geschäftsbereich II (Befestigungstechnik, Bauelemente, Bau- und Möbelbeschläge, Sicherheitstechnik) mit +0,2 %.