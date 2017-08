Digitalisierung im Fokus der Rosenheimer Fenstertage

Bei der 45. Auflage der Rosenheimer Fenstertage, die vom 11. bis 13. Oktober vom ift Rosenheim durchgeführt wird, steht die Digitalisierung im Vordergrund. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Themen wie die Automatisierung von Bauelementen, Smart Home-Lösungen und E-Commerce aufgegriffen. Darüber hinaus wird aber auch auf traditionelle Themenfelder aus den Bereichen „Fassaden“, „Richtlinien und Praxis“, „Forschung“, „Nachhaltigkeit“, „Adaptive Verglasung“, „Fenster“, „Bauphysik“, „Fenstermarkt“, „Einbruchhemmung“ und „Baurecht“, denen jeweils ein eigener Vortragsblock gewidmet ist, eingegangen.

Die Rosenheimer Fenstertage starten am 11. Oktober mit vier Workshops. Am Abend schließt sich die interne Mitgliederversammlung des ift an. Am Vormittag des zweiten Veranstaltungstags werden drei parallele Blöcke zu den Themen Fassaden, Richtlinien und Praxis sowie Forschung angeboten. Nachmittags sind die drei Themenblöcke Adaptive Verglasung, Fenster und Nachhaltigkeit an der Reihe. Der dritte Veranstaltungstag wird von Keynote-Speaker Dr. Jens-Uwe Meyer vom Marktforschungsinstitut Innolytics mit dem Vortrag „Digitale Disruption“ eingeleitet. Danach stehen weitere Referate zu den Themenblöcken Bauphysik, Fenstermarkt, Einbruchhemmung und Baurecht auf dem Programm.