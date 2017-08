Deutscher Holzwirtschaftsrat veröffentlicht Wahlprüfsteine

Der Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) hat heute die Ergebnisse seiner Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 24. September veröffentlicht. Die Parteien wurden im Vorfeld darum gebeten, zu insgesamt sechs Themenkomplexen Stellung zu beziehen. Das Spektrum reichte dabei von biobasierter Wirtschaft über Holzbau, Kreislaufwirtschaft und Energie bis hin zu Forstwirtschaft und Naturschutz.



Nach Auffassung des DHWR zeigt sich bei den Antworten über das gesamte politische Spektrum hinweg der Wille, die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Holz zu fördern und sich für den Holzbau stark zu machen. Alle befragten Parteien bekennen sich zudem zu einer Stärkung des ländlichen Raums.



Unterschiedliche Positionen werden besonders bei Nutzungsbeschränkungen in der Forstwirtschaft und der energetischen Holzverwendung deutlich. Spürbare Resonanz findet die Bedeutung eines ausreichend großen Anteils an Nadelholz im deutschen Wald. Darüber hinaus sind viele Parteien offen für alternative Nadelholzarten wie die Douglasie.



Laut DHWR-Präsident Xaver Haas bieten die Antworten der Parteien zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Intensivierung des Dialogs zwischen Politik und Holzwirtschaft und kündigte die Unterstützung der Holzwirtschaft bei der Zielerreichung an.