Deplazes zum neuen VHPI-Präsidenten gewählt

Die Mitglieder des Schweizer Holzverpackungs- und Palettenverbandes (VHPI) haben Marco Deplazes, Geschäftsführer des Verpackungsproduzenten und -dienstleisters Egolf Verpackungs AG, zum neuen Präsident gewählt. Die Wahl erfolgte bereits anlässlich der Mitgliederversammlung am 29. Juni. Deplazes tritt die Nachfolge von Ruedi Heim, Verwaltungspräsident und CEO der in den Bereichen Systembau, Verpackungen und Innenausbau tätigen KIFA, an.



Dem Vorstand des VHPI gehören neben Deplazes auch noch Robert Holliger (Gesetzliche Rahmenbedingungen), Patrick Schwab (Öffentlichkeitsarbeit) und Alois Mathis (Finanzen) an.