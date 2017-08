Delignit hat Umsatz nur über Exportgeschäft gesteigert

Der Spezialsperrholzhersteller Delignit hat sein knapp zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr ausschließlich über das Exportgeschäft generiert. Laut dem am vergangenen Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht ist der Exportumsatz um rund 50 % auf 10,5 Mio € gestiegen. Damit hat sich die Exportquote auf 38,7 % erhöht. Auf dem Heimatmarkt Deutschland verringerte sich der Umsatz demgegenüber um 4,7 % auf 16,6 Mio €. Der Gesamtumsatz im ersten Halbjahr, den das Unternehmen bereits Anfang August in einer Vorabveröffentlichung bekannt gegeben hatte, lag mit 27,1 Mio € um 11,0 % über dem Vorjahreswert.



Im Geschäftsbereich „Automotive“ konnte Delignit seinen Umsatz um 12,2 % steigern. Dieses Wachstum führt das Unternehmen zum einen auf das gute OEM-Geschäft und zum anderen auf neue Serienaufträge zurück. Im Geschäftsbereich „Technological Applications“ wurde ein Umsatzwachstum in Höhe von 7,8 % erreicht. Auch hier konnte das Unternehmen im Verlauf des zweiten Quartals neue Aufträge m Ausland hinzugewinnen.



Die Ergebniskennzahlen haben sich im Berichtszeitraum deutlich verbessert. Das EBITDA hat sich um 42,3 % auf 2,5 Mio € erhöht; die EBITDA-Marge belief sich damit auf 9,0 %. Beim EBIT wurde sogar ein Anstieg um 65 % auf 1,7 Mio € ausgewiesen. Das Konzernergebnis belief sich auf 1,1 Mio €, ein Plus von 51,3 % gegenüber dem Vorjahr.