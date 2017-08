Deere hat Umsatzprognose nochmals erhöht

Der US-amerikanische Maschinenkonzern Deere & Company hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 im Bereich Bau- und Forstmaschinen das dritte Mal in Folge erhöht. Laut dem am 18. August für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahrs veröffentlichten Geschäftsbericht geht der Konzern nun von einem Umsatzanstieg ohne Wechselkurseffekte in Höhe von 15 % aus. Zu Beginn des Geschäftsjahres hatte Deere für Bau- und Forstmaschinen ein Plus von 1 % für 2016/17 prognostiziert, nach dem ersten Quartal war die Prognose dann auf +7 % und nach dem zweiten auf +13 % nach oben korrigiert worden.



Allerdings ist der erwartetet Umsatzzuwachs allein auf Baumaschinen zurückzuführen. Bei Forstmaschinen scheint sich die Absatzsituation einzutrüben. So prognostiziert Deere in dem aktuellen Quartalsbericht nun einen Umsatzrückgang von 5-10 %; nach dem ersten und zweiten Quartals waren es noch jeweils -5 % während zu Beginn des Geschäftsjahres noch von stabilen Umsätzen mit Forstmaschinen ausgegangen worden war. Ähnlich wie in den vorangegangen Quartalsberichten weist Deere auf eine sinkende Nachfrage nach Forstmaschinen in Nordamerika hin, die nun nicht mehr wie noch zu Beginn des Geschäftsjahres durch Zuwächse auf anderen Absatzmärkten ausgeglichen werden kann.



Die für den Geschäftsbereich Bau- und Forstmaschinen nochmals nach oben korrigierte Umsatzprognose ist auch auf die Entwicklung während des dritten Quartals zurückzuführen. So ist der Umsatz mit Bau- und Forstmaschinen von Mai-Juni um 29 % auf 1,495 Mrd US$ gestiegen. Für die Neunmonats-Periode ergibt sich ein Plus von 10 % auf 4,061 Mrd US$.