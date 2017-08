Brömstrup wird neuer Geschäftsführer bei Maja

Axel Brömstrup übernimmt zum 1. September die Geschäftsführung bei dem zur Vivonio-Gruppe gehörenden Kastenmöbelhersteller Maja in Kasendorf. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Markus Witte an, der zum 1. Juli als Geschäftsführer zum Mitnahmemöbelhersteller CS Schmalmöbel gewechselt ist. Brömstrup war zuvor in verschiedenen Positionen bei der Schott-Gruppe tätig, unter anderem war er bei Schott Solar für die Solarmodulproduktion mit rund 800 Mitarbeitern in den Werken in Tschechien, den USA und China verantwortlich. Zuletzt war Brömstrup Geschäftsführer bei dem Brillenglashersteller Barberini, wo er unter anderem die Restrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens geleitet hat.



Maja fertigt in Kasendorf mit 170 Mitarbeitern Wohn- und Büromöbel mit dem Schwerpunkt im Home Office-Bereich. Der Exportanteil liegt bei 30 %. Das Unternehmen gehört seit 2012 zur Vivonio Furniture Group, die sich bereits zum 1. August intern personell mit Holger Kierdorf als Head of Digital Strategy verstärkt hat. In der neu geschaffenen Position analysiert Kierdorf Trends im digitalen Bereich und bereitet die Gruppe auf die digitalen Herausforderungen der Zukunft vor. Kierdorf war unter anderem bei dem Möbeleinkaufsverband MZE als Leiter E-Commerce & Onlinemarketing tätig.



Neben Maja gehören die Möbelhersteller Staud, SCIAE, Leuwico und Noteborn zur Vivonio-Gruppe. Die Gruppe beschäftigt an sechs Produktionsstandorten 1.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 300 Mio €.