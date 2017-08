BaySF stoppen Frischholzeinschlag bis Ende November

Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) haben mit sofortiger Wirkung auf der gesamten Staatswaldfläche in Bayern den Einschlag von Nadelfrischholz gestoppt. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung gilt der Einschlagsstopp zunächst bis Ende November. Ausgenommen von dem Einschlagsstopp ist neben Laubholz auch Käferholz, das weiterhin planmäßig aufgearbeitet wird, um eine weitere Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern.



Nach Angaben des BaySF-Vorstandsvorsitzenden Martin Neumeyer wollen die BaySF als größter Waldbesitzer in Bayern mit dem Einschlagsstopp von frischem Fichten-, Tannen-, Kiefern- und Lärchenrundholz den Markt entlasten. Durch das hohe Aufkommen von Käferholz in den letzten Monaten und nach dem Sturmereignis vom 18. auf den 19. August droht dem Markt in Bayern regional ein Überangebot an Nadelholz, dem durch den Einschlagstopp begegnet werden soll. Die weitgreifende Maßnahme soll so in dieser angespannten Situation dem gesamten Waldbesitz zu Gute kommen.