Bauwerk: St. Margrethen bleibt Produktionsstandort

Der zur Bauwerk Boen Group gehörende Schweizer Parketthersteller Bauwerk will auch in Zukunft einen Großteil seines Sortiments am Hauptsitz in St. Margrethen produzieren. Dies hat das Unternehmen im Rahmen einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag bekräftigt. Zuletzt wurden 67 % des Bauwerk-Sortiments an diesem Standort gefertigt und auch in Zukunft soll diese Größenordung beibehalten werden. Bauwerk verfügt in dem Werk über Anlagentechnik zum Verleimen und Verpressen sowie zur Oberflächenbehandlung, Profilierung und Endkontrolle. Darüber hinaus soll St. Margrethen weiterhin Sitz der Gruppen-Geschäftsleitung und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bleiben. Seit 2016 hat Bauwerk rund 8 Mio sfr am Standort St. Margrethen investiert, wobei ein Großteil davon in die Produktentwicklung geflossen ist.



Ende 2016 hat Bauwerk Boen von der Haas-Gruppe das Parkett- und Sägewerk der Haas Dom in Durdevac/Kroatien übernommen und im Frühjahr mit der Modernisierung des dortigen Maschinenparks begonnen. Durch diese Investition hat sich Bauwerk Boen Zugang zu den dortigen Eichenvorkommen gesichert. Im Werk Durdevac werden Vorprodukte wie Deckschichten und Friese produziert. Neben den Produktionsstandorten in St. Margrethen und Durdevac verfügt Bauwerk Boen über ein weiteres Parkettwerk in Kietaviskes/Litauen und ein Sägewerk in Kaliningrad/Russland.