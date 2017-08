Auch Alno-Vorstand will Eigenverwaltung aufheben lassen

Der Alno-Vorstand hat laut einer heute Mittag veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung beim Amtsgericht Hechingen die Aufhebung der im laufenden Insolvenzverfahren angeordneten Eigenverwaltung beantragt. Ein ähnlicher Antrag war bereits am letzten Mittwoch von der First EPA Holding AG gestellt worden, die im Vorfeld des Alno-Insolvenzantrags Forderungen gegen verschiedene Alno-Gesellschaften aufgekauft und ein Übernahmeangebot für die Pino Küchen GmbH unterbreitet hatte.



Der heute eingereichte Alno-Antrag wurde vom Vorstand der Alno AG sowie den Geschäftsführungen der drei betroffenen Tochtergesellschaften Alno Logistik & Service GmbH, Gustav Wellmann GmbH & Co. KG und Pino Küchen GmbH unterzeichnet. Alno hat zudem beantragt, den vorläufigen Sachwalter Prof. Dr. Martin Hörmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen. Das Insolvenzverfahren soll in der Folge als Regelinsolvenzverfahren durchgeführt werden.



In der Ad hoc-Mitteilung führte Alno als Begründung an, dass ein kurzfristiges Insolvenzplanverfahren, bei dem sich das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren würde, aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse kaum mehr realisierbar sei. Das Unternehmen verwies in diesem Zusammenhang auf insolvenzrechtliche Sonderaktiva, die sich unter anderem aus Ansprüchen gegen frühere Alno-Vorstände ergeben. Der Vorstand habe in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die den Interessen der Gläubiger zuwiderlaufen. Die vollständige Ermittlung und Geltendmachung der Ansprüche wird nach Einschätzung von Alno mehrere Jahre in Anspruch nehmen.



Das Unternehmen geht daher inzwischen davon aus, dass eine übertragende Sanierung im Rahmen eines Asset Deals erforderlich ist.