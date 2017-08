Anteil von Fertighäusern nimmt immer weiter zu

In Deutschland wurden von Januar bis Juni 2017 mit 9.833 Objekten um 4,1 % mehr Ein- und Zweifamilienhäusern in Fertigbauweise genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Die gesamten Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser sanken dagegen im selben Zeitraum um 8,8 % auf 50.846 Einheiten. Der Marktanteil der Fertigbauweise bei Ein- und Zweifamilienhäusern stieg auf bundesweit 19,3 % und damit auf ein neues Rekordniveau.



Nach Angaben von Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), zeigt sich regional allerdings nach wie vor eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die höchste Fertighausquote unter den Flächenländern ergibt sich für Baden-Württemberg mit 33,1 %, gefolgt von Hessen mit 28,7 % und Rheinland-Pfalz mit 25,2 %. In Nordrhein-Westfalen beträgt der Fertigbauanteil hingegen nur 13,3 %.