Alno will Jahresabschluss in den nächsten Tagen vorlegen

Der insolvente Küchenhersteller Alno konnte den für gestern angesetzten Termin zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 nicht einhalten. Auf Anfrage hat das Unternehmen eine Veröffentlichung innerhalb der nächsten Tage in Aussicht gestellt. Grund für die neuerliche Verschiebung sind die Klärung rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit der am 12. Juli eingeleiteten Sanierung in Eigenverwaltung.



Ursprünglich sollte der Jahresabschluss bereits am 31. März vorgelegt werden. Seither wurde der Termin bereits vier Mal verschoben.