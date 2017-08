Alno will Jahresabschluss 2016 morgen veröffentlichen

Der insolvente Küchenmöbelhersteller Alno wird den Konzern- und Jahresabschluss 2016 nach derzeitiger Planung morgen Vormittag veröffentlichen. Ursprünglich sollten die Zahlen bereits am 31. März vorgelegt werden. Der Termin war seither allerdings mehrfach verschoben worden und auch die zuletzt für den 14. August angesetzte Veröffentlichung konnte nicht eingehalten werden. Grund für die neuerliche Verschiebung war die Klärung rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit der am 12. Juli eingeleiteten Sanierung in Eigenverwaltung.