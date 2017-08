65. Softwood Conference Anfang Oktober in Hamburg

Die 65. International Softwood Conference (ISC) findet vom 4. bis 6. Oktober in Hamburg statt. Im Auftrag der Verbände der European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) und der European Timber Trade Federation (ETTF) organisiert der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) als Partnerverband der ETTF die diesjährige ISC.



Anlässlich der ISC werden rund 150 Teilnehmer erwartet. Teilnehmen werden sowohl Produzenten als auch Unternehmensvertreter aus den Bereichen Handel und Import. Auf dem Konferenzprogramm stehen aktuelle statistische Daten aus dem Bereich Nadelschnittholz und Analysen zu den Absatzmärkten sowie weitere Fachthemen. Teilnehmer erhalten Marktberichte aus allen Teilnehmerländern, die in dem europäischen Verband organisiert sind. Darüber hinaus sind auch Beiträge von internationalen Gastrednern vorgesehen.



Die ISC beginnt am 4. Oktober mit einem Begrüßungsabend in der Hamburger Handelskammer, am darauf folgenden 5. Oktober ist der erste Konferenztag. Das festliche Galadinner am Abend findet in der Elbphilharmonie im Westin Hotel Hamburg statt. Bis Freitagmittag dauert der Konferenzteil der ISC an. Im Anschluss folgen die Mitgliederversammlungen der beiden europäischen Verbände.