Zollfreies Kontingent: Restmenge fällt unter 100.000 m³

Die Restmenge des zollfreien Kontingents für Nadelsperrholzeinfuhren in die EU ist Anfang Mai unter die Marke von 100.000 m³ gefallen. Am 3. Mai waren noch 92.246 m³ offen. Innerhalb der ersten vier Monate sind damit 557.754 m³ bzw. 86 % der Gesamtmenge von 650.000 m³ abgeflossen. Im vergangenen Jahr war die Marke von 100.000 m³ am 26. April unterschritten worden, das Kontingent war dann am 17. Mai erschöpft.