Zeyko-Geschäftsführer Kress wechselt zu Dross & Schaffer

Andreas Kress, bislang Geschäftsführer des insolventen Küchenmöbelherstellers Zeyko, wird neuer Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei dem Küchenhandelsunternehmen Dross& Schaffer. Er wird seine neue Position zum 1. Juni antreten. Dross & Schaffer erweitert damit seine Geschäftsführung auf drei Mitglieder. Neben Kress gehören Wilfried Schaffer und Herbert Dross der Geschäftsführung an.



An den Verkaufsverhandlungen für Zeyko sind nach Angaben von Kress derzeit noch drei strategische Investoren beteiligt. Mit einem Abschluss der Gespräche wird im Verlauf der kommenden Woche gerechnet. Zeyko, der ebenfalls zur La Cour-Gruppe gehörende Küchenhersteller Allmilmö sowie der Küchen- und Badmöbelhersteller Nolff hatten am 23. Februar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Alle drei Insolvenzverfahren wurden am 1. Mai eröffnet.



Für Nolff konnte bereits eine Fortführungslösung gefunden werden. Das Unternehmen wird von einer Investorengruppe bestehend aus Dirk Nolff (Werksleiter), Friedhelm Meiners (bis Ende Dezember 2015 Geschäftsführer Vertrieb), Karl-Peter Wühr (EDV-Leiter) und dem bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Johannes la Cour im Rahmen eines MBO übernommen. Für Allmilmö liegen nach Angaben des Insolvenzverwalters Dr. Hubert Ampferl von Anfang Mai unverbindliche Übernahmeangebote vor.