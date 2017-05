XXXLutz eröffnet 2018 erste Filiale in der Schweiz

Die österreichische XXXLutz-Gruppe wird im Frühjahr 2018 in Rothrist ihre erste Filiale in der Schweiz eröffnen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen mit der Schweizer Stilhaus AG einen langjährigen Mietvertrag per Dezember 2017 geschlossen. Am Standort in Rothrist betreibt Stilhaus ein Einkaufs- und Kompetenzzentrum rund um die Themen Bauen, Wohnen, Garten und Design. Auf einer Verkaufsfläche von 13.000 m² verteilt auf drei Stockwerke wird XXXLutz dort künftig Design- und Markenmöbel sowie Wohnaccessoires präsentieren. Rund 100 Arbeitsplätze sollen am neuen Standort in Rothrist entstehen.



Derzeit betreibt XXXLutz 246 Einrichtungshäuser in neun europäischen Ländern. Der Gruppenumsatz liegt bei rund 4,2 Mrd €