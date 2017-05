Westag & Getalit startet mit leichtem Umsatzrückgang

Der über die erstmalige Konsolidierung der im vierten Quartal 2016 gegründeten russischen Vertriebsgesellschaft ermittelte Konzernumsatz der Westag & Getalit AG ist im ersten Quartal um 1,0 % auf 59,7 Mio € zurückgegangen. Dieser Rückgang ist auf das schwächere Inlandsgeschäft zurückzuführen, das mit 46,5 Mio € um 2,7 % unter dem Vorjahreswert geblieben ist. Der Export konnte dagegen um weitere 5,6 % auf 13,2 Mio € ausgebaut werden. Dadurch hat sich die Exportquote auf 22,1 % erhöht.



Das Konzernergebnis vor Steuern hat im Vorjahresvergleich um 4 % auf 2,3 Mio € nachgegeben. Der Periodenüberschuss hat sich in ähnlichem Umfang auf 1,5 Mio € reduziert. Trotz des verhaltenen Jahresbeginns hält der Westag & Getalit-Vorstand an der Zielsetzung einer leichten Umsatzsteigerung in beiden Sparten fest. Das Ergebnis soll dabei auf Vorjahresniveau gehalten werden.