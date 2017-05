Weru: Köth übernimmt Vertriebsleiterposition von Meier

Der Fenster- und Haustürenhersteller Weru hat den Posten des Vertriebsleiters Norddeutschland mit Daniel Köth neu besetzt. Köth ist mit Wirkung zum 1. April neu in das Unternehmen eingetreten und hat die Aufgaben von Michael Meier übernommen. Meier, der erst Anfang des Jahres zu Weru gewechselt war, hat Anfang Mai einen Geschäftsführerposten bei dem Gebäudedeckenhersteller Nagelstutz und Eichler übernommen.



Köth teilt sich die Vertriebsverantwortung in Deutschland für die beiden Marken „Weru“ und „Unilux“ mit Bernd Schlümer, der für den Vertrieb im süddeutschen Raum zuständig ist. Dritter Mann in der Weru-Vertriebsleitung ist Uwe Lindemann, der den Export verantwortet.