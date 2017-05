Weber Haus kann Umsatz auf 240 Mio € steigern

Der Fertighaushersteller Weber Haus hat im Geschäftsjahr 2016 sein Umsatzwachstum der Jahre 2014 (+7,1 %) und 2015 (+7,2 %) weiter fortgesetzt. Mit einer mit 750 gegenüber dem Vorjahr konstanten Zahl an realisierten Ein- und Zweifamilienhäusern sowie mehrgeschossigen Großprojekten im Objekt- und Gewerbebau konnte ein um 6,7 % auf rund 240 Mio € erhöhter Umsatz erwirtschaftet werden. Trotz des erreichten Umsatzwachstums wurde damit die Anfang des Geschäftsjahres getroffene Prognose von +10 % auf 250 Mio € nicht ganz erreicht. Der Exportanteil lag 2016 bei rund 15 % und damit auf Vorjahresniveau.



Die Investitionen im Jahr 2016 beliefen sich auf rund 9 Mio €, davon entfielen jeweils 4,5 Mio € auf die Modernisierung der Fertigungsanlagen sowie der IT-Systeme sowie auf den Bau eines neuen, dreigeschossigen Verwaltungsgebäudes am Stammsitz in Rheinau-Linx.



Die Zahl der Mitarbeiterzahlen lag im Vorjahr bei 1.104, davon 872 im Werk Rheinau-Linx und 229 im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn.