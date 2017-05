Verlängerte Stillhaltefrist für französisches Emissionslabel

In dem vor der EU-Kommission laufenden Notifizierungsverfahren für die von dem französischen Umweltministerium (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer) geplanten neuen Formaldehydregelungen für Möbel wurde die Stillhaltefrist bis zum 20. Juli verlängert. Diese Verlängerung wurde durch die von Italien, Lettland, Polen, Spanien und Großbritannien erreichten ausführlichen Stellungnahmen erreicht. Österreich, Deutschland und die EU-Kommission haben in dem Notifizierungsverfahren zudem Kommentare abgegeben.



In der verlängerten Stillhaltefrist sollen die geplanten Formaldehydregelungen einer nochmaligen Prüfung unterzogen werden. Der letzte, Mitte Januar 2017 vorgelegte Entwurf sieht vor, dass serienmäßig gefertigte Möbel auf ihre Formaldehydemissionen geprüft und entsprechend gekennzeichnet werden. Dafür sollen vier Emissionsklassen A+ (<3 µg/m³), A (<5 µg/m³), B (<10 µg/m³) und C (=10 µg/m³) geschaffen werden. Die Kennzeichnungspflicht soll für neu im französischen Markt in Verkehr gebrachte Möbel ab dem 1. Januar 2020 gelten, für davor in den französischen Markt eingebrachte Möbel ist der 1. Januar 2021 vorgesehen.



Der Möbelverband VDM bekräftigte in einer am 28. April veröffentlichten Stellungnahme zu der Verlängerung der Stillhaltefrist nochmals seine Kritik zu dem geplanten Emissionslabel. Demnach seien die geplanten Grenzwerte zu niedrig und nicht mit dem bestehenden E1-Standard kompatibel. Das Verfahren sei bürokratisch und zu teuer, zudem fehlten die erforderlichen Prüfkapazitäten.