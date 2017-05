VDM: Möbelindustrie-Umsatz ist um 3,1 % gestiegen

Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie ist nach Angaben des VDM im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % auf 4,5 Mrd € gestiegen. Dabei hat der Auslandsumsatz mit +3,9 % etwas stärker zugenommen als der Inlandsumsatz, der um 2,8 % zugelegt hat.



Als Gründe für das Umsatzwachstum nennt der VDM eine gute Arbeitsmarktlage und steigende Einkommen in Deutschland sowie eine gute Auslandsnachfrage. Ende März waren in der deutschen Möbelindustrie in 496 Unternehmen 84.241 Mitarbeiter beschäftigt. Bereits im vergangenen Jahr konnten die deutschen Möbelhersteller ihren Umsatz um 3,2 % auf knapp 18 Mrd € steigern. Dieser Wert soll nach Verbandseinschätzung im laufenden Jahr übertroffen werden.