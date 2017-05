VBH will Hochregallager in Ilsfeld modernisieren

Der Fenster- und Türenbeschlaghändler VBH Deutschland plant Investition in Höhe von rund 750.000 € an seinem Lagerstandort Ilsfeld bei Heilbronn. Laut einer Mitteilung vom vergangenen Freitag wird das bestehende Hochregallager für Profile und Langgüter modernisiert. In diesem Zusammenhang sollen unter anderem schnellere Regalbediengeräte, aktuelle Sicherheitstechnik und eine neue Anlagensteuerung installiert werden. Zudem sollen die angeschlossenen Abläufe wie Zuschnitt, Konfektionierung und Verpackung effizienter organisiert werden.



Die Modernisierungsarbeiten werden Mitte Februar 2018 durchgeführt; im Vorfeld sollen die in Ilsfeld vorgehaltenen Warenbestände schrittweise an anderen Standorten aufgebaut werden, um eine kontinuierliche Lieferfähigkeit zu gewährleisten.



Das vollautomatische Profil- und Langgutlager in Ilsfeld wurde im Jahr 2009 in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um ein so genanntes Wabenlager mit über 1.300 Kassetten von jeweils 6 m Länge. Gelagert werden hier unter anderem Holz-Aluminium-Profile, Bodenschwellen und Fensterbänke der Industriepartner sowie der VBH-Eigenmarke „greenteQ“. Im angeschlossenen Weiterverarbeitungsbereich können die Produkte kundenspezifisch auf Maß geschnitten, individuell beschichtet oder eloxiert und vorkonfektioniert bzw. vormontiert werden.