Vario-Haus gründet Schweizer Tochterunternehmen

Der österreichische Fertighaushersteller Vario-Haus hat Mitte April in Sierre/Kanton Wallis das Schweizer Tochterunternehmen Vario-Haus Swiss gegründet. Als Geschäftsführer wurde der Mitgesellschafter Pierre-Alain Kaufmann bestellt. Mit Hilfe des Tochterunternehmens will Vario-Haus besonders den Absatz von Fertighäusern in der französischsprachigen Westschweiz steigern. Für 2018 nennt das Unternehmen als Ziel den Verkauf von 17 Ein- und Zweifamilienhäusern in der Schweiz, langfristig sollen von dem Tochterunternehmen auch von Vario-Haus hergestellte Objektbauten angeboten werden.