USA importieren 16 % weniger Schnittholz aus Kanada

Im Verlauf der ersten drei Monate haben die USA insgesamt 8,456 Mio m³ Nadelschnittholz aus Kanada importiert, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 16 % entspricht. Der Wert der kanadischen Lieferungen hat sich aufgrund der im ersten Quartal vergleichsweise hohen Nadelschnittholzpreise auf dem US-Markt um 15 % auf 1,418 Mrd US$ erhöht.



Die US-Nadelschnittholzimporte für das erste Quartal aus Deutschland sind mit 548.513 m³ im Wert von 14,29 Mio US$, was rechnerisch rund 26 US$/m³ entsprechen würde, nicht schlüssig. Entsprechend können auch die von FAS für Europa insgesamt ermittelten Importzahlen (+452 % auf 689.599 m³) nicht mit dem Vorjahresniveau verglichen werden.



Die Daten für die übrigen Hauptlieferanten aus Europa sind hingegen bezogen auf Menge und Wert plausibel. Demnach stiegen die US-Importe aus Schweden in den ersten drei Monaten um insgesamt 34 % auf 87.869 m³. Laut der schwedischen Statistik lagen die Ausfuhren in die USA mit insgesamt 69.400 m³ allerdings deutlich niedriger. Aus Rumänien wurden laut FAS insgesamt 23.868 m³ importiert, fast doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Auch die Bezüge aus Österreich haben sich auf 7.663 m³ mehr als verdoppelt.