Umsatz von Danzer sinkt leicht auf 252 Mio €

Der Gruppenumsatz der Danzer Holding ist 2016 leicht um knapp 1 % auf 252 Mio € zurückgegangen. Damit konnte das Unternehmen die in den vorangegangenen vier Jahren erzielten Umsatzsteigerungen nicht weiter fortsetzen. So hatte die Danzer Holding 2015 ein Umsatzplus von 9 %, 2014 und 2013 von jeweils 5 % und 2012 sogar von 10 % ausgewiesen. Den leichten Rückgang im vergangenen Jahr führt Danzer zum einen auf Wechselkurseffekte zurück. Bei konstanten Wechselkursen hätte sich ein leichter Umsatzanstieg um 1 % ergeben. Zum anderen verweist Danzer auf einen Produktionsstillstand in dem Sägewerk der zur Interholco gehörenden Industrie Forestière d'Ousso (IFO) in der Republik Kongo. Bei einem Brand in dem Sägewerk in der Nacht vom 14. auf 15. November waren zwar überwiegend ein Ersatzteillager und nicht die Produktionsanlagen betroffen. Nichts desto trotz hat der Brand aber zu einer Produktionsunterbrechung geführt, die sich auch in der Umsatzentwicklung widerspiegelt. So ging der Gruppenumsatz im vierten Quartal um 10 % zurück, nachdem bis Ende September noch an Zuwachs um 4 % zu verzeichnen war. Den Umsatz für die Interholco, in der die Geschäftsaktivitäten von Danzer in Afrika zusammengeführt sind, wird mit 64 Mio € angegeben. Die Danzer Veneer Europe und die Danzer Veneer Americas erreichten dagegen einen Umsatz von zusammen 188 Mio €. Davon entfallen 14 Mio € auf gemesserte Parkettdecklagen, was einem Anstieg um 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der größte Teil der Decklagen ist 2016 noch in dem zur Danzer Veneer Europe gehörenden Werk Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., Melnik, produziert worden. Mit der Installation der für die Deckschichtenproduktion benötigten Trockenkammern können mittlerweile aber auch im US-amerikanischen Werk Darlington/Pennsylvania Starkschnitte für die Fußbodenindustrie hergestellt werden.