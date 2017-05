Umsatz der Pfleiderer Group ist um 2,5 % gestiegen

Der Konzernumsatz der Pfleiderer Group ist im ersten Quartal um 6 Mio € bzw. 2,5 % auf rund 252 Mio € gestiegen. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreichte Steigerung der Absatzmengen hatte einen positiven Umsatzeffekt von +16,3 Mio €. Im Gegenzug hat der Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise die Umsatzentwicklung mit 10,3 Mio € belastet.



Das Gesamt-EBITDA konnte um 51 % auf 30,8 Mio € verbessert werden. In dem Vorjahreswert von 20,4 Mio € waren allerdings Einmalaufwendungen für den von Pfleiderer als "Re-Ipo" bezeichneten erneuten Börsengang nach der Integration der Pfleiderer GmbH enthalten. Das um außerordentliche Faktoren bereinigte EBITDA blieb mit 33,9 Mio € auf dem Vorjahresniveau.



Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Michael Wolff haben die 2016 umgesetzten Investitionen in den wichtigsten Produktionslinien zu höheren Kapazitäten geführt, die derzeit nahezu voll ausgelastet werden. Im ersten Quartal hat das Unternehmen gruppenweit 7,5 Mio € investiert, für das gesamte Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen von über 60 Mio € eingeplant. Zu den wichtigsten Projekten zählt Pfleiderer dabei die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Schleifstraße im Spanplattenwerk Neumarkt sowie die Installation einer HotCoating-Lackieranlage in dem unter Pfleiderer Leutkirch GmbH firmierenden Thermopal-Werk Leutkirch.