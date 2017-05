Trex: Umsatz ist im ersten Quartal um 10 % gestiegen

Der US-amerikanische WPC-Hersteller Trex konnte im ersten Quartal seinen Umsatz um 10,0 % auf 144,8 Mio US$ steigern. Der Umsatzanstieg wurde von dem Unternehmen vor allem auf Absatzsteigerungen in den Hauptsegmenten „Decking“ (Bodenbeläge) und „Railing“ (Geländer) zurückgeführt. Neben den günstigen Witterungsbedingungen im ersten Quartal hat dazu unter anderem auch ein Anreizsystem für Vertriebspartner zur Erhöhung ihrer Lagerbestände vor Beginn der von Mai bis Juli dauernden Hauptsaison beigetragen. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 160 Mio US$.



Die von Januar bis März um 12,9 % auf 23,3 Mio US$ gestiegenen allgemeinen Vertriebs- und Verwaltungskosten konnten durch eine höhere Auslastung der Produktionsanlagen, niedrigere Beschaffungskosten vor allem für Polyethylen und Maßnahmen zur Kostensenkung überkompensiert werden. In der Folge hat das Nettoergebnis um 17,9 % auf 27,9 (23,7) Mio US$ zugelegt.