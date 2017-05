Kijchai bestellt THDF-Anlage bei Dieffenbacher

Der thailändische MDF/HDF-Hersteller S. Kijchai Enterprise mit Sitz in Rayong will seine Produktionskapazitäten mit einer neuen THDF-Anlage mehr als verdoppeln. Der Auftrag für die neue Produktionslinie wurde im Verlauf des ersten Quartals an die Dieffenbacher-Gruppe vergeben, die bereits vor einigen Jahren eine MDF-Anlage an Kijchai geliefert hat.



Der an Dieffenbacher vergebene Auftrag umfasst den Trockner, einen Z-Sichter, die Formstation, einen Dieffensor, eine 28 m lange CPS+, die Diagonalsäge sowie die Endfertigung mit Lagersystem. Die neue Anlage soll MDF/HDF-Platten in einem Stärkenspektrum von 1-32 mm mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 1.800 mm/sek produzieren.



Mit dem Kijchai-Auftrag hat Dieffenbacher innerhalb von zwei Jahren bereits fünf kontinuierliche Pressen von dem im Frühjahr 2015 erstmals vorgestellten Typ CPS+ nach Thailand verkauft.