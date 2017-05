Teknos schließt Übernahme von Feyco Treffert ab

Der finnische Farben- und Lackhersteller Teknos hat die Übernahme der auf Holzbeschichtungen spezialisierte Feyco Treffert-Gruppe sowie der Schekolin AG am 2. Mai abgeschlossen. Das Akquisitionsvorhaben wurde Mitte April bekannt gegeben, nachdem am 10. April die entsprechenden Kaufverträge zwischen Teknos und der Schweizer Arbonia AG unterzeichnet worden sind.



Der Erwerb von Feyco Treffert und Schekolin stellt für Teknos das bislang mit Abstand größte Übernahmeprojekt dar. Durch die Akquisition erhält Teknos Zugang zu neuen Märkten, unter anderem in Malaysia, in der Schweiz und den USA. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen seine generelle Marktposition im Holzsegment.



Im Geschäftsjahr 2016 hat Teknos mit rund 1.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 307 Mio € erwirtschaftet und das Vorjahresniveau damit um 5,5 % übertroffen. Das EBITDA hat sich um rund 11 % auf 42 Mio € verbessert. Die Feyco Treffert-Gruppe, in der insgesamt rund 280 Mitarbeiter beschäftigt werden, kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von rund 77 Mio sfr bzw. rund 72 Mio €.