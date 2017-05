Tarkett: Umsätze in allen Geschäftsbereichen im Plus

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett hat im ersten Quartal in allen Geschäftsbereichen Zuwächse erwirtschaftet. Im umsatzstärksten Bereich „EMEA", der die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika abdeckt, hat das Unternehmen ein Plus von 4,7 % auf 243,4 Mio € erzielt. Der organische Umsatz lag sogar 7,0 % über dem Vorjahr; geschmälert wurde dieses Wachstum in erster Linie durch ungünstige Währungsentwicklungen zwischen Euro und britischem Pfund.



Im zweitgrößten Geschäftsbereich „North America“ hat sich der Umsatz um 1,6 % auf 190,3 Mio € erhöht, auf organischer Basis ist der Umsatz allerdings um 2,1 % zurückgegangen. Das LVT-Geschäft hat sich in Nordamerika überdurchschnittlich gut entwickelt und soll weiter ausgebaut werden. In dem Geschäftsbereich „CIS, APAC, LATAM" ist der Umsatz sogar um 17,2 % auf 121,3 Mio € gestiegen. Dieses Plus wurde unter anderem aufgrund der deutlichen Preissteigerungen im GUS-Gebiet erwirtschaftet. Das organische Wachstum belief sich auf 2,0 %. Der Geschäftsbereich „Sports“ hat im ersten Quartal einen Umsatz von 56,7 Mio € erzielt, ein Plus von 6,6 % bzw. organisch von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr.



Im Gesamtkonzern lag der Umsatz im ersten Quartal mit 611,7 Mio € um 6,1 % über dem Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum unter Ausschluss von Währungseffekten belief sich auf 2,8 %. Das bereinigte EBITDA hat sich um 14,6 % auf 51,5 Mio € verbessert; dementsprechend hat sich auch die Marge auf 8,4 % erhöht.