StructureCraft baut Werk für Dach- und Wandelemente

Die kanadische StructureCraft will bis Herbst in Abbotsford/British Columbia ein neues Werk für gedübelte Brettstapeldecken und -wände errichten. Am 21. April konnte der Rohbau der 50.000 sqft großen Produktionshalle abgeschlossen werden, wobei größtenteils Leimholzelemente aus eigener Fertigung zum Einsatz kamen. Derzeit werden die Anlagen zur Herstellung des Dübelholzes, das ohne Leim oder metallene Befestigungsmittel auskommt, installiert. In dem Werk werden künftig Lamellen aus Fichte, Kiefer, Douglasie oder Cedar mit Laubholzdübeln zu Platten mit maximalen Abmessungen von 18,5 m x 3,75 m verbunden. Die Dicke der Platten reicht von 76-300 mm.