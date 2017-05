Stora Enso liefert 6.300 m³ BSP für Trummens Strand

Die finnische Stora Enso liefert für das Wohnbauprojekt „Trummens Strand“ in Växjö/Schweden insgesamt rund 6.300 m³ Brettsperrholz (BSP) zu. Trummens Strand ist nach Angaben von Stora Enso derzeit eines der größten Holzbauprojekte in Skandinavien und wird von dem Bauunternehmen GBJ Bygg realisiert. Das Projekt umfasst im Wesentlichen 150 Wohnungen und einen Kindergarten, wobei die Wohnhäuser bis zu acht Stockwerke hoch sein werden. Das norwegische Unternehmen Woodcon koordiniert die BSP-Lieferung und die Bauplanung über sein schwedisches Tochterunternehmen Woodconstruction Sweden. Die Arbeiten an Trummens Strand haben bereits begonnen und sollen bis zum Jahreswechsel 2018/2019 abgeschlossen sein.



Stora Enso konnte in den vergangenen Monaten verschiedene Aufträge für BSP-Großprojekte akquirieren, darunter für den bislang größten Holzbau in Schottland, das „Yoker Clyde" in Glasgow, oder auch die Projekte „Wood City" in Helsinki und „Green Office" in Paris.



Bislang produziert Stora Enso BSP an den beiden österreichischen Standorten Ybbs und Bad. St. Leonhard; beide Werke verfügen über eine Produktionskapazität von rund 72.000 m³/Jahr. In Kürze wird mit den Ergebnissen einer Mitte vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie gerechnet, mit der die Möglichkeiten für den Ausbau des Sägewerksstandortes Grüvon um ein BSP-Werk geprüft werden sollen. Diese Planungen gehen derzeit von einer Produktionskapazität von rund 75.000 m³ aus.