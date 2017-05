Steinhoff will Mehrheit an US-Matratzenhersteller erwerben

Der Steinhoff-Konzern will sich mehrheitlich an dem US-amerikanischen Matratzenhersteller Sherwood Bedding beteiligen. Dies hat Sherwood Bedding am 25. Mai mitgeteilt. Die bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter des in dritter Generation familiengeführten Unternehmens, Neil und Lance Ellman, werden einen Minderheitsanteil behalten. Zur genauen Verteilung der Unternehmensanteile wurden keine Angaben gemacht. Die bisherige Geschäftsführung sowie das weitere Management bleiben im Amt. Das Closing soll voraussichtlich am 15. Juli erfolgen.



Sherwood ist nach eigenen Angaben der fünftgrößte Matratzenhersteller in den USA. Das Unternehmen betreibt vier Produktionsstandorte in den USA und will weitere Werke im Nordosten und Nordwesten des Landes errichten. Durch das strategische Investment des Steinhoff-Konzerns soll nun verstärkt das Unternehmenswachstum vorangetrieben werden. Neben dem Ausbau der Produktionskapazitäten soll insbesondere auch eine Vertikalisierung im Beschaffungsbereich, vor allem bei Rohstoffen, erreicht werden.



Mit dem Einstieg bei Sherwood Bedding weitet der Steinhoff-Konzern seine Aktivitäten in Nordamerika aus. Steinhoff war erst im Herbst vergangenen Jahres mit der im September erfolgten Übernahme des US-amerikanische Matratzenhändlers Mattress Firm in den Markt eingestiegen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 (30. September) konnte Steinhoff in den USA bereits einen Umsatz in Höhe von 760 Mio € erzielen. Mattress Firm betreibt 3.500 Einzelhandelsfilialen in den USA.



Weitere im vergangenen Jahr erfolgte Akquisitionen des Steinhoff-Konzerns im Geschäftsbereich „Household Goods“, in dem die Einzelhandelsaktivitäten mit Haushaltswaren und Möbeln zusammengefasst sind, waren die im September erfolgte Übernahme der britischen Einzelhandelskette Poundland, eine 50 %-Beteiligung an der französischen Groupe Cofel sowie der im Dezember genehmigte Erwerb des australischen Möbelherstellers und -händlers Fantastic Holdings.