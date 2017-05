Sonae Arauco schließt Umfirmierung der Gesellschaften ab

Mit der Umbenennung der Tochtergesellschaften in Spanien, Portugal, Südafrika und in den Niederlanden hat das zum 1. Juni 2016 gegründete Joint Venture Sonae Arauco die Umfirmierung aller zugehörigen Unternehmen abgeschlossen. Die einzelnen Produktions- und Vertriebsgesellschaften laufen jetzt einheitlich unter der Bezeichnung Sonae Arauco und dem jeweiligen Ländernamen. Die frühere Glunz AG war bereits Anfang April in Sonae Arauco Deutschland GmbH umbenannt worden.



Sonae Arauco ist mit 21 Produktions- und Vertriebsgesellschaften in den acht Ländern Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und in Südafrika vertreten. Mit den Holzwerkstoffstandorten Oliveira do Hospital und Mangualde (beide Poirtugal), Linares und Valladolid (beide Spanien), Meppen, Nettgau, Eiweiler und Beeskow (alle Deutschland) sowie White River und Panbult (beide Südafrika) kommt das Unternehmen auf eine Holzwerkstoffkapazität von rund 4,185 Mio m³/Jahr. An weiteren Standorten werden zudem Leim-/Imprägnierharze und Melaminfilme produziert. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit 2.784 Mitarbeitern einen Umsatz von 812 Mio € erwirtschaftet.



Die Sonae Arauco S.A. mit Sitz in Tres Cantos/Madrid fungiert als übergeordnete Holding. Dem Management gehören Rui Correia als CEO, Dr. Jan Bergmann als COO, António Castro als CFO, Joao Berger als CSO sowie Edite Barbosa für den Bereich Dorporate Development und Human Resources an.