Södra erhöht Holzlieferungen an Kunden in Schweden

Eine lebhafte Bautätigkeit sowie eine zunehmende Popularität von Holzprodukten für den Außenbereich haben bei der schwedischen Södra zu einem weiteren Anstieg des Inlandsabsatzes geführt. Nachdem der Schnittholzabsatz an die schwedische Bauwirtschaft im Jahr 2016 auf 285.000 m³ gestiegen ist, konnte im ersten Quartal des laufenden Jahres eine weitere Steigerung um 6 % erreicht werden. Nach Angaben von Fredrik Gustavson, Verkaufsleiter Schweden, ist das Inland mit einem Anteil am Gesamtabsatz in Höhe von rund 30 % für den Konzern der größte Einzelmarkt für Schnittholz und Holzprodukte.



Im ersten Quartal erwirtschaftete Södra im Geschäftsbereich „Södra Wood“ einen Umsatz von 1,539 Mrd skr, was rund 27 % des Konzernumsatzes entspricht. Das operative Ergebnis konnte von -302 Mio skr auf +3 Mio skr leicht ins Plus geführt werden.