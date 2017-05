Sika ernennt Schuler zum Nachfolger von CEO Jenisch

Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat Paul Schuler mit Wirkung zum 1. Juli zum neuen Vorsitzenden der Konzernleitung und CEO bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Jan Jenisch an, der als CEO zu dem Zementhersteller LafargeHolcim wechseln wird.



Schuler ist bereits seit 29 Jahren im Unternehmen tätig, derzeit als Regionalleiter Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA). Jenisch gehörte Sika 21 Jahre an; im Januar 2012 wurde er zum CEO von Sika ernannt.



Mit seinem zum 16. Oktober geplanten Wechsel zu LafargeHolcim übernimmt Jenisch die Nachfolge von Eric Olsen. Dieser hatte aufgrund der Syrien-Affäre seinen Rücktritt zu Mitte Juli angekündigt. Ermittlungen hatten ergeben, dass in den Jahren 2013 und 2014 Gelder zum Schutz eines Zementwerkes in Syrien geflossen sind, wobei die Empfänger dieser Zahlungen nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnten.